Нетаняху на погребението на последния заложник: Враговете на Израел ще платят тежка цена

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че враговете на Израел ще платят „непосилна цена“, ако нападнат страната, в реч, произнесена преди погребението на Ран Гвили, последния заложник на радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Решени сме да изпълним задачите си - да разоръжим "Хамас" и да демилитаризираме Газа, и ще успеем. Нека нашите врагове знаят, че всеки, който посегне на Израел, ще плати непосилна цена“, заяви Нетаняху.

В малката палестинска територия, където двете страни се обвиняват взаимно в ежедневни нарушения на договореното прекратяване на огъня, около 2,2 милиона жители все още се намират в драматична хуманитарна ситуация, отбелязва АФП.

Вторият етап от плана на Тръмп, одобрен от Съвета за сигурност на ООН през ноември миналата година, предвижда, освен разоръжаването на "Хамас", постепенно изтегляне на израелската армия, която все още контролира повече от половината от територията, и разполагането на международни сили за стабилизиране на ситуацията.