Путин похвали Аш Шараа за напредъка по възстановяването на Сирия

Руският президент Владимир Путин похвали днес сирийския президент Ахмед аш Шараа за напредъка по възстановяването на териториалната цялост на Сирия, след като правителствените сили превзеха обширни територии, контролирани от кюрдските сили, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

"Желая да ви поздравя за постигнатия напредък по възстановяването на териториалната цялост на Сирия", заяви Путин пред Аш Шараа, който е днес на посещение в Москва, второто по рода си за по малко от четири месеца. Посещението на временния сирийски президент ще се съсредоточи върху въпроси, касаещи бъдещето на руските военни бази на сирийска територия.

Ахмед аш Шараа посети за първи път Русия през октомври миналата година. Той беше начело на бунтовническа офанзива, която свали от власт президента Башар Асад, който се ползваше от години с подкрепата на Москва по време на опустошителната гражданска война.

Русия, която наскоро съсредоточи усилията си върху войната в Украйна и запази само малък военен контингент в Сирия, не се опита да противодейства на офанзивата на бунтовниците. Москва предостави политическо убежище на Асад и семейството му, след като той напусна Сирия.

Въпреки че по време на гражданската война двете страни бяха на противоположни позиции, временното сирийско правителство изрази готовност да развива дипломатически отношения с Москва с надеждата да възстанови Сирия от разрушителните последици от войната и да зададе нови ориентири във външната ѝ политика.

За Кремъл е от съществено значение да запази военноморските и въздушните си бази на бреговете на Сирия, които са единствените предни постове, играещи ключова роля в запазването на военното присъствие на Русия в Средиземноморието. Руските власти изразиха надежда за сключването на споразумение за запазването на въздушната база в Хмеймим и военноморската база в Тартус.

Преди началото на срещата между двамата държавни глави говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че "всички въпроси, свързани с военното ни присъствие в Сирия ще бъдат обсъдени по време на преговорите."

Наскоро руските сили започнаха да се изтеглят от позициите си в Североизточна Сирия от райони, които все още са контролирани от кюрдската военна коалиция Сирийски демократични сили, след като последните загубиха контрола над повечето териториите си след офанзивата на правителствените сили, напомня Асошиейтед прес.