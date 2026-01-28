Фронтмен на групата Spandau Ballet е признат за виновен за изнасилване, слагал секс нашийник на жертвата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бивш фронтмен на групата Spandau Ballet е изправен пред затвор, след като е признат за виновен в изнасилване на жена и опит за изнасилване на друга.

37-годишният Рос Дейвидсън, който е използвал сценичното име Рос Уайлд, е участвал в мюзикъла на Уест Енд „We Will Rock You" на групата Queen и е участвал през 2018 г. като певец на любимата от 80-те години ню уейв група Spandau Ballet.

Съдебните заседатели в Кралския съд в Ууд Грийн чуха, че роденият в Абърдийн актьор от музикален театър, автор на песни и певец е извършил нападенията, защото е смятал, че може да получи „секс по поръчка", пише "Дейли мейл".

Дейвидсън от Финчли, Северен Лондон, пледира невинен за изнасилването на жена в Лондон през март 2015 г., както и за опита за изнасилване и сексуално посегателство над друга жена в Тайланд през декември 2019 г., заявявайки, че действията му са били по взаимно съгласие.

В сряда съдебните заседатели го признаха за виновен по всички обвинения след повече от 11 часа обсъждане.

Дейвидсън по-рано се призна за виновен по обвинение във воайорство през декември 2019 г. срещу жената в Тайланд, след като тайно заснет видеоклип, , докато е спяла, е бил намерен на мобилния му телефон.

Прокурорът Ричард Хърндън заяви, че Дейвидсън е бил смятан за секс символ, но двете жени казват, че той е имал „много по-тъмна страна, която не са забелязали, поне в началото".

Дейвидсън, който се срещнал с жените след чатове в приложението за запознанства Tinder, заяви, че всичко е било по взаимно съгласие.

Той се определи като „сексуално позитивен", казвайки пред съда, че става въпрос за „открит диалог, непредубеденост към предпочитанията на хората, просто отвореност към изпробване на различни сексуални апетити".

Това може да включва робство, ограничаване, групов секс и той „веднъж или два пъти" е присъствал на секс парти.

Жертвата на изнасилване каза пред съдебните заседатели, че Дейвидсън я е нападнал, докато е спяла в леглото му, и си спомня, че се е чувствала „безпомощна" и „уплашена да реагира".

Преди да я нападне, Дейвидсън е „споменал, че му харесва идеята да прави секс с човек в безпомощно състояние, някой, който не се движи".

Съдебните заседатели също чуха, че той ѝ е сложил секс нашийник и белезници на китките за около 20 минути без нейно разрешение.

Това я е „объркало" и я е поставило в „състояние на шок", но той ги е свалил, когато тя е поискала, каза тя.

В съда Дейвидсън нарече всички тези твърдения за нападение и секс нашийник „чиста лъжа".

Друга жена каза, че се е събудила в хотелска стая в Тайланд и е открила, че Дейвидсън се опитва да прави секс без нейно разрешение или презерватив.

Този опит за изнасилване се е случил, след като той и жената са правили пиянски секс предната вечер.

Жената е останала с него същата нощ, което тя е описала като „жалко, но справедливо", преди да прекарат време заедно на следващия ден на плажа