ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пума се разхожда из Сан Франциско, десетки полицаи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22180974 www.24chasa.bg

Агенцията на ЕС за космическата програма подписа договор за изстрелване на спътници "Галилео"

544
КАДЪР: Фейсбук/EUSPA - EU Agency for the Space Programme

Агенцията на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA) обяви подписването на нов договор за изстрелване на спътници "Галилео" от второ поколение с европейската ракета-носител "Ариана 6", предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Съгласно договора ракетната система, която изпълни първата си мисия миналата година, ще бъде използвана за изстрелването на два спътника "Галилео L18".

Досега Европейският съюз използваше компанията "Спейс Екс" на Илон Мъск за изстрелването на стратегически спътници като тези от навигационната система "Галилео",   които му осигуряват автономни услуги за определяне на местоположението, независими от американската Глобална система за позициониране.

ЕС засили фокуса си върху своята независимост  в областта на отбраната и сигурността, откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп се завърна в Белия дом миналата година.

Европейските търговски сателитни компании все още използват по-евтините услуги на "Спейс Екс", която освен това има и по-голям капацитет.

КАДЪР: Фейсбук/EUSPA - EU Agency for the Space Programme

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)