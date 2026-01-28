Агенцията на ЕС за космическата програма подписа договор за изстрелване на спътници "Галилео"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Агенцията на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA) обяви подписването на нов договор за изстрелване на спътници "Галилео" от второ поколение с европейската ракета-носител "Ариана 6", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съгласно договора ракетната система, която изпълни първата си мисия миналата година, ще бъде използвана за изстрелването на два спътника "Галилео L18".

Досега Европейският съюз използваше компанията "Спейс Екс" на Илон Мъск за изстрелването на стратегически спътници като тези от навигационната система "Галилео", които му осигуряват автономни услуги за определяне на местоположението, независими от американската Глобална система за позициониране.

ЕС засили фокуса си върху своята независимост в областта на отбраната и сигурността, откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп се завърна в Белия дом миналата година.

Европейските търговски сателитни компании все още използват по-евтините услуги на "Спейс Екс", която освен това има и по-голям капацитет.