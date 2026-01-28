ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Убиха с нож 35-годишна французойка в Люксембург

Мерц: Тръмп е способен да изпълнява задълженията си

Фридрих Мерц СНИМКА: Ройтерс

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че няма причини да смята, че американският президент Доналд Тръмп е неспособен да изпълнява задълженията си поради здравословни причини, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

„Въз основа на контактите си с президента Тръмп нямам каквито и да е причини да се съмнявам в здравето му“, заяви Мерц, отговаряйки на въпроси по време на пресконференция.

„Той ще навърши 80 години през юни, но имам впечатлението, че е напълно способен да изпълнява задълженията си. Не виждам никакви индикации за противното“, допълни Мерц.

Канцлерът допълни, че основите за ратифициране на търговско споразумение между ЕС и САЩ са налице, стига Вашингтон да изпълни ангажиментите си.

„След заплахите на президента на САЩ отново да повиши митата очаквам, че сега са положени основи за влизане в сила на споразумението“, заяви Мерц.

