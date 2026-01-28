Датската премиерка: Европа може да положи повече усилия в областта на отбраната

Наистина би било много трудно за Европа да се защитава днес без подкрепата на САЩ, но тя е способна да положи повече усилия в областта на отбраната, заяви днес датската министър-председателка Мете Фредериксен, цитирана от Франс прес и БТА.

"В момента би било изключително трудно за Европа да се защитава, тъй като в областта на разузнаването и ядрените оръжия сме зависими от САЩ, но мисля, че сме способни да направим повече от това, което се казва в публичното пространство", заяви Фредериксен по време на пресконференция в университета "Сианс По" в Париж, в която участва заедно с премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен.

"Най-важното е да се превъоръжим, но крайният срок не трябва да бъде 2035 г., както реши НАТО. За съжаление е твърде късно", допълни датската премиерка.

"Направихме огромна грешка, като намалихме нашите разходи за отбрана", подчерта Мете Фредериксен пред студентите от "Сианс По".

"Европейците, които се опитват да укрепят връзките си с други световни сили поради влошаването на отношенията със САЩ, не бива да забравят, че Китай подкрепя Русия във войната ѝ срещу Украйна. В този бързо развиващ се свят имаме нужда от надеждни партньори и приятели", заяви Фредериксен относно Китай, като посочи, че развитието на отношенията с Пекин от европейска страна представлява по-сложен въпрос, отколкото сближаването с други държави.

"Русия не би била в състояние да води широкомащабна война в Украйна без подкрепата на Китай. Знам, че Китай помага на Русия във войната ѝ в Европа, където Москва убива европейци, и мисля, че никой от нас не трябва да разглежда Китай по същия начин, както преди войната", подчерта датската министър-председателка.

Копенхаген се намира в центъра на напрежението между САЩ и Европа поради изявеното желание на американския президент Доналд Тръмп да придобие полуавтономната датска територия Гренландия, която според него е необходима за сигурността на САЩ, напомня АФП.