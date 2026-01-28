Трети ден са блокирани гранични пунктове за товарни превози между страни от Западните Балкани и ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стотици шофьори на товарни камиони в четири държави от Западните Балкани продължиха и днес, за трети пореден ден, да блокират граничните пунктове за товарни превози към Европейския съюз в знак на протест срещу визовата система на ЕС, която ограничава престоя им на територията на съюза, съобщава Франс прес.

Правилото, което позволява на шофьорите да прекарват 90 дни в рамките на 180 дни в ЕС, не е ново, но контролът се засили с влизането в сила през октомври 2025 г. на новите автоматизирани информационни системи за регистрация и контрол на личните данни на външните граници на Шенгенското пространство, отбелязва агенцията.

Шофьорите, които блокират само преминаването на стоки, а не на лични автомобили, многократно са искали от Брюксел изключение от това правило.

Десетки контролни пунктове за стоки в Босна, Черна гора, Сърбия и Северна Македония бяха блокирани в рамките на координирана акция на синдикатите на автомобилния транспорт.

В Баяково - основен граничен пункт между Хърватия и Сърбия, днес сутринта имаше колона от около два километра камиони, чакащи да напуснат Шенгенското пространство на ЕС, съобщиха граничните полицаи пред Франс прес.

Продължаващите блокади водят до все по-големи загуби, посочва агенцията, цитирана от БТА.

Президентът на Сръбската търговска камара Марко Чадеж заяви вчера пред сръбската обществена телевизия РТС, че щетите от блокадите за икономиките на страните от Западните Балкани са 100 милиона евро на ден.

По данни на Сръбската търговска камара девет сръбски шофьори са били арестувани в Германия миналата седмица за нарушение на правилото, което ограничава престоя в ЕС до 90 дни в рамките на 180-дневен период.

Един от организаторите на движението - Неджо Мандич от Асоциацията на превозвачите в Сърбия, заяви пред АФП, че условието за вдигане на блокадите е да се започнат преговори и поне „да се гарантира, че няма да има арести“. По думите му засега „няма конкретни новини от Брюксел“.

Европейската комисия заяви в понеделник, че е „наясно с опасенията, изразени от превозвачите от Балканите“ и следи „отблизо ситуацията“.

Според данни на ЕС, Съюзът е основният търговски партньор на Балканите, осигуряващ над 60 процента от общия търговски обмен в региона, като по-голямата част от него се осъществява сухопътно.

Търговията със стоки между ЕС и Балканите надхвърли 83 милиарда евро през 2024 г., отбелязва Франс прес.