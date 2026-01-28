"Хамас" е готов да предаде управлението на Газа на палестинския технократичен комитет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението "Хамас" е готово да прехвърли управлението на Ивицата Газа на палестинския технократичен комитет. Същевременно палестинската групировка настоя ключовият граничен пункт „Рафа" да бъде напълно отворен в рамките на дни.

„Протоколите са подготвени, документите са завършени и са създадени комитети, които да наблюдават предаването, като гарантират пълен трансфер на управлението в Ивицата Газа във всички сектори към технократичния комитет", заяви говорителят на "Хамас" Хазем Касем пред АФП, съобщи Би Ти Ви.

15-членният Национален комитет за администрацията на Газа (NCAG) представлява екип от палестински технократи, създаден като част от подкрепеното от САЩ споразумение за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 10 октомври.

Комитетът е натоварен с управлението на ежедневните дейности в следвоенна Газа и ще работи под надзора на т.нар. „Съвет за мир", оглавяван от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Очаква се NCAG, ръководен от бившия заместник-министър на Палестинската власт Али Шаат, да влезе в ивицата Газа след повторното отваряне на граничния пункт „Рафа" на границата с Египет.

Говорителят на "Хамас" Касем добави, че пунктът „Рафа" „трябва да бъде отворен и в двете посоки, с пълна свобода на излизане и влизане в Ивицата Газа, без каквито и да било израелски пречки".

„Рафа" е единственият излаз на Газа към външния свят, който не води към Израел, и представлява ключова входна точка както за хора, така и за стоки.

Граничният пункт е затворен, откакто израелските сили поеха контрола над него през май 2024 г., с изключение на ограничено отваряне в началото на 2025 г., като други опити за повторното му отваряне не се реализираха.

Ръководителят на NCAG Шаат обяви миналата седмица, че „Рафа" ще бъде отворен и в двете посоки през следващата седмица.

Касем заяви, че „обявяването от страна на независимия национален комитет за отварянето на граничния пункт Рафа е важно".

„Още по-важно е да наблюдаваме как този комитет ще управлява излизането и влизането на гражданите с пълна свобода в съответствие със споразумението, а не според израелски условия", добави той.

Израел заяви, че ще позволи преминаване през пункта само на пешеходци в рамките на „ограниченото отваряне", след като бъдат върнати тленните останки на последния заложник, Ран Гвили.

Той е полицай, който не е бил на работа в момента на нападението на „Хамас" на 7 октомври 2023 г. в Южен Израел, е бил убит от въоръжени бойци

Касем заяви, че „е ясно, че "Хамас" е ангажиран със споразумението за спиране на войната в Ивицата Газа", започнала след смъртоносната атака на групировката срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г.

"Хамас" изпълни всичко, което се изискваше от него в първата фаза, и е готов да навлезе във всички направления на втората фаза", добави говорителят.

Със създаването на технократичния комитет и връщането на последния заложник, държан в Газа, в Израел, следващите ключови етапи от споразумението за прекратяване на огъня ще бъдат разоръжаването на "Хамас" и изтеглянето на Израел от Газа.

Въпреки че "Хамас" заяви, че връщането на тялото на Гвили показва ангажираността му със споразумението за прекратяване на огъня, групировката досега не е предала оръжията си.

Хамас нееднократно е заявявал, че разоръжаването е „червена линия", но също така е намеквал, че би бил отворен за предаване на оръжията си на палестинска управляваща власт.

Нито Израел, нито "Хамас" са поели ангажимент към конкретна дата или ясна стратегия за изтегляне или разоръжаване.