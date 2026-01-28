"Политико": На евролидери Фицо е казал, че Тръмп не е с всичкия си (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премиерът на Словакия отхвърли анонимната информация

Здравето на американския президент Доналд Тръмп напоследък е често обсъждана тема, като вече дори и отявлените му поддръжници не я подминават.

Според “Политико” в неформален разговор по време на извънредната среща на евролидерите в Брюксел за Гренландия на 22 януари словашкият премиер Роберт Фицо е изразил безпокойство от “психологическото състояние” на американския президент.

Това твърдят пред базираното в Брюксел издание петима евродипломати от четири страни членки, пожелали анонимност. Един от тях е и висш служител на ЕС. Твърди се, че Фицо е

използвал думата “опасен”,

за да опише републиканеца на срещата им в Мар-а-Лаго във Флорида на 17 януари.

От “Политико” подчертават, че макар никой от дипломатите да не е присъствал лично на разговора, всеки от тях е бил информиран по-късно от лидерите на въпросните държави членки. Твърди се още, че Фицо е

изглеждал “травмиран”

от срещата си с Тръмп. Словашкият премиер казал, че американецът сякаш “не е на себе си”, допълни един от служителите, използвайки точните думите, предадени му от евролидера, присъствал на срещата.

В сряда Фицо отхвърли твърденията, като нарече публикацията абсолютна лъжа. Словашкият лидер критикува остро “Политико”: “Никой не е чул или видял нищо, но това не попречи на “Политико” да си измисля лъжи”. Той обясни, че цени много срещата си с Тръмп, тъй като очаквал президентът на САЩ да я отмени заради острите му изказвания по адрес на операцията на американските сили във Венецуела.

Подобна реакция имаше и от Белия дом: “Това са фалшиви новини от анонимни дипломати, които се опитват да бъдат значими”.

79-годишният Тръмп неведнъж е отричал да страда от каквото и да е заболяване, засягащо когнитивните му функции.