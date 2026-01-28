Тръмп за убийството в Минесота: Не ми харесва това, че Алекс Прети е носел пистолет

Доналд Тръмп опита да успокои страстите след протестите в Минесота заради второто от началото на месеца убийство на американски гражданин от имиграционните служби.

"Ще деескалираме ситуацията. Не ми харесва това, че Алекс Прети е носел пистолет. Това е много необичайно. И все пак - никой не знае как и кога се разбрали, че е въоръжен. И двата случая са трагични - и този, и предишния с Рене Гуд.", казва Тръмп, цитиран от БНТ.

След като изтегли шефа на имиграционните Грегъри Бовино от Минесота, сега Тръмп е изправен пред ново предизвикателство - призиви за оставка на министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноем. Критики към нея се чуха както от демократите, така и от републиканците. Твърди се, че Ноем вече няма да се занимава с казуса "Минеаполис", но няма да бъде уволнена.

Напрежението около нея се покачи, след като тя обвини убития в събота Алекс Прети в "тероризъм" и заяви, че е размахвал пистолет преди да бъде застрелян. Кадри от инцидента обаче разкриват, че Прети държи мобилен телефон. Доналд Тръмп обеща да има справедливо разследване.