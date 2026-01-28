И Хърватия няма да се присъедини към Съвета за мир на Тръмп

Хърватия засега няма да се присъедини към Съвета за мир, предложен от американския президент Доналд Тръмп, съобщи днес премиерът Андрей Пленкович след кратък телефонен разговор по-рано днес с президента Зоран Миланович, предаде ХИНА.

Пленкович заяви пред журналисти, че правителството и парламентарното мнозинство са се съгласили, че Хърватия не трябва да участва в организацията, позовавайки се на редица причини, установени след подробен анализ.

"Това, което мога да кажа, е, че позицията на правителството и парламентарното мнозинство е, че в този момент Хърватия няма да се присъединява към Съвета за мир поради редица причини след внимателно обмисляне", посочи той.

"Информирахме президента за това. Той каза, че вече е обявил позицията си публично днес и аз нямам какво повече да добавя", каза още премиерът, съобщи БТА.

Пленкович, който е лидер на управляващата десноцентристка партия Хърватска демократична общност, потвърди, че е разговарял накратко по телефона с президента социалдемократ Миланович.

По-рано Миланович заяви, че Пленкович се е опитал да се свърже с него "чрез посредник", вероятно търсейки неговата подкрепа за отхвърляне на поканата за присъединяване към организацията. Той каза пред журналисти, че "Пленкович се обажда, само когато има нужда от прикритие" - твърдения, които премиерът по-късно отхвърли.

ХИНА отбелязва, че президентът и премиерът на страната са обявили днес, макар и поотделно, идентична позиция по отношение на Съвета за мир на Доналд Тръмп.

След изявлението на премиера президентството публикува съобщение, в което потвърди, че държавният глава споделя същото мнение по отношение на предложената от американския президент организация.

"Макар че инициативи, които допринасят за мира в Близкия изток, трябва да бъдат приветствани, позицията на президента Миланович е, че Република Хърватия не трябва да участва в Съвета за мир - гледна точка, която той съобщи на премиера по време на разговора им", се посочва в съобщението.

Миналата седмица Миланович покани Пленкович на консултации относно поканата към страната да се присъедини към Съвета за мир, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп на фона на разнородни международни реакции около инициативата и дебати в ЕС и НАТО относно участието на отделни държави в новия формат, съобщи телевизия Ен1.

На 22 януари американският президент Доналд Тръмп официално учреди Съвета за мир по време на Световния икономически форум в Давос. Според ДПА около 60 страни са били поканени да се присъединят към Съвета, но малко от западните съюзници на Вашингтон открито са обявили, че приемат да се присъединят към този орган.