Убиха с нож 35-годишна французойка в Люксембург

Франция докара превзетия танкер от руския сенчест флот до пристанището в Марсилия

Петролен танкер - снимката е илюстративна

Петролният танкер „Гринч", който беше прехванат от френските военноморски сили по подозрение, че е плавал под фалшив флаг и е част от „сенчестия флот" на Русия, с който тя заобикаля международните санкции, вече се намира в пристанището Марсилия-Фос, предаде Ройтерс, позовавайки се на днешно изявление на прокуратурата.

От там допълниха, че на индийския капитан на танкера, който беше задържан от властите, а след това освободен, е позволено да се върне на борда на съда, съобщи БТА.

Корабът напусна руското пристанище Мурманск в началото на януари, плавайки под флага на Коморските острови, съобщиха френските власти.

