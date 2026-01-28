ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран към Тръмп: Готови сме с пръст на спусъка за американска атака

Външният министър на Иран Абас Арагчи. СНИМКА: РАДИО КИТАЙ

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви, че въоръжените сили на страната му са готови да отговорят на каквито и да е военни действия от страна на САЩ, предаде Ройтерс.

„Иранските въоръжени сили са готови, с пръст на спусъка, да реагират на всяка агресия", заяви Арагчи.

Междувременно Али Шамхани, съветник на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей написа в социалната мрежа „Екс", че каквито и да е военни действия от страна на Вашингтон ще доведат до удари на Ислямската република срещу САЩ, Израел и подкрепящите ги страни.

„Иранският отговор на какъвто и да е американски удар ще бъде незабавен, с всички налични средства и безпрецедентен", заяви той, цитиран от БТА.

Коментарите на Арагчи и Шамхани следват днешното предупреждение на Доналд Тръмп към Иран или да седне на масата за преговори за сключване на споразумение за ядрените оръжия, или последващият американски удар ще бъде далеч по-лош.

