Европейската комисия (ЕK) призова Сърбия спешно да преразгледа промените в пет закона, свързани със съдебната власт, защото подкопават нейната независимост, съобщиха сръбски медии.

"Призоваваме за спешно преразглеждане на приетите изменения, за да се отстранят причините за безпокойство. Преразглеждането трябва да се състои при спазване на прозрачен и приобщаващ процес на консултации с всички заинтересовани страни, включително Европейската комисия и Венецианската комисия", каза говорителят на ЕК Гийом Мерсие, съобщи РТС.

Той подчерта, че "приемането на изменения в ключови закони, свързани със съдебната власт, в сръбския парламент представлява сериозна стъпка назад по пътя на Сърбия към присъединяване към ЕС, което подкопава независимостта на съдебната система, както и автономията и функционирането на прокуратурите".

"В момент на голям напредък към разширяване, когато Черна гора и Албания бързо напредват, Сърбия рискува да се движи в обратната посока. Това не е, което искаме", заяви европейският комисар по разширяването Марта Кос в публикация в социалната мрежа "Екс".

Според становището на Европейската комисия приетите закони са в противоречие с предишните реформи на Сърбия и предишните ѝ ангажименти за укрепване на независимостта на съдебната система и автономията на прокуратурите.

Говорителят на ЕК Мерсие оцени, че измененията са били подготвени и приети чрез ускорен и непрозрачен процес, без обществено обсъждане.

По-рано днес членовете на сръбския парламент след няколко дни дебати, преминали при остри критики от опозицията, приеха изменения в пакет от съдебни закони, предложени от депутата от управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) Углеша Мърдич, съобщи агенция "Бета".

Освен това опозицията смята, че промените служат на властите за засилване на контрола върху съдебната система, както и за намаляване на правомощията на върховния прокурор Загорка Доловац и отваряне на пътя за отстраняването й от длъжност, коментира телевизия "Инсайдер" в деня преди внасянето на законопроектите в пленарната зала на сръбския парламент.

Професионалната общност също критикува остро предложените промени и нарушаването на процедурите, определяйки ги като "блицкриг" срещу съдебната система, отбелязва в."Данас".

Специално беше посочено, че с приемането на тези закони, свързани със съдебната власт, мандатът на повече от половината прокурори в Прокуратурата за организирана престъпност ще приключи, а производствата, които те водят, ще бъдат забавени или възпрепятствани.

Синдикатът на служителите в съдебната власт призова днес съдиите и прокурорите незабавно да започнат стачка, за да защитят независимостта на съдебната система и върховенството на закона, съобщи "Данас".