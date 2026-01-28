ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова чу първото "да" за служебен премиер - очакв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22182180 www.24chasa.bg

Имиграционните, замесени в убийството на Алекс Прети в Минеаполис, са пуснати в принудителна отпуска

1988
Служител на имиграционните власти (ICE) в САЩ застреля Алекс Прети. СНИМКА: Pixabay

Държавните служители, замесени в убийството на Алекс Прети в американския град Минеаполис, са пуснати в принудителна отпуска, съобщиха днес американски медии, цитирани от Франс прес.

Засега не се знае колко точно служители са излезли в отпуска, съобщава в. "Ню Йорк таймс", цитирайки представител на министерството на вътрешната сигурност.

Министерството заяви обаче, че двамата имиграционни служители, които са стреляли по Алекс Прити, са били отстранени от работа като част от стандартните процедури, съобщи телевизия "Фокс нюз", цитирана от Ройтерс и БТА.

В първоначалният доклад на американските власти по случая не се споменава, че Прети е размахвал огнестрелно оръжие, въпреки първоначалните изявления на представители на президента на САЩ Доналд Тръмп, които отбелязаха наличието на оръжие.

Предварителната проверка на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ показва, че 37-годишният медицински работник в интензивно отделение Прети е бил застрелян от двама федерални служители - от граничната полиция и от митническите служби, след като е отказал да се махне от улицата след заповед на митнически служител.

В часовете след убийството на Прети в събота висши служители на правителството на Тръмп описаха жертвата като агресор - твърдения, които бяха бързо опровергани от видеозапис от мястото на инцидента, отбелязва Ройтерс.

Служител на имиграционните власти (ICE) в САЩ застреля Алекс Прети. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)