Тръмп предупреди кмета на Минеаполис: Играеш си с огъня

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди днес кмета на Минеаполис Джейкъб Фрай, че "си играе с огъня", след като представителят на Демократическата партия потвърди, че градът му няма да помага на федералните агенти да налагат законите за имиграция, предаде Ройтерс. Агенцията напомни, че вчера президентът заяви, че администрацията му "леко ще деескалира" действията си в града, съобщава БТА.

Напрежението в Минеаполис остава високо, като наблюдатели и активисти казват, че операциите през последното денонощие срещу нелегалната имиграция са по-целенасочени и по-малко конфликтни- Градът беше обхванат от безредици, след като двама американски граждани - майката на три деца Рене Гуд и Алекс Прети, бяха застреляни в разстояние на дни от федерални агенти.

Администрацията на Тръмп даде сигнал, че ще смекчи методите си на действие, изпращайки специалния си представител по контрола на имиграцията Том Хоман да поеме операцията от началника на граничната патрулна служба Грегъри Бовино, чийто агресивен подход породи критики.

Високопоставен служител на администрацията заяви, че пристигането на Хоман може да отбележи изместване към операции с по-традиционна насоченост за сметка на всеобхватния метод на Бовино. Все още не е ясно какви ще са промените в града, където федералните агенти често се сблъскват с протестиращи, посочва Ройтерс.