Пътнически самолет с 15 души на борда изчезна на границата между Колумбия и Венецуела

Самолетът е изчезнал от радарите. Снимка: pixabay

Пътнически самолет с 15 души на борда изчезна близо до границата на Колумбия с Венецуела в сряда, съобщиха държавната авиокомпания Satena и аерокосмическите власти.

Самолетът, превозващ 13 пътници и двама членове на екипажа, е излетял от граничния град Кукута и е загубил връзка с контролната кула малко преди планираното кацане.

„Планирано е било кацане около 12:00 часа" в близкия град Окана, се казва в изявление на авиокомпанията. Според въздушните власти са задействани протоколи за сигурност и претърсване, съобщава thepeninsulaqatar.

