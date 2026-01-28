Пътнически самолет с 15 души на борда изчезна на границата между Колумбия и Венецуела

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пътнически самолет с 15 души на борда изчезна близо до границата на Колумбия с Венецуела в сряда, съобщиха държавната авиокомпания Satena и аерокосмическите власти.

Самолетът, превозващ 13 пътници и двама членове на екипажа, е излетял от граничния град Кукута и е загубил връзка с контролната кула малко преди планираното кацане.

„Планирано е било кацане около 12:00 часа" в близкия град Окана, се казва в изявление на авиокомпанията. Според въздушните власти са задействани протоколи за сигурност и претърсване, съобщава thepeninsulaqatar.