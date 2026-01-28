ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нобеловата лауретка Мария Мачадо иска да се завърне във Венецуела, няма доверие на временната президентка

1092
Мария Корина Мачадо СНИМКА: Инстаграм/mariacorinamachado

Венецеулската опозиционна лидерка и носителка на Нобеловата награда за мир за 2025 г. Мария Корина Мачадо каза днес, че е заявила на срещата си с държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон желанието си да се завърне във Венецуела, предаде Ройтерс.

"Мисля, че никой няма доверие на Делси Родригес", добави тя по адрес на временната президентка на Венецуела, информира Франс прес, цитирана от БТА.

По-рано днес Ройтерс отбеляза, че срещата на Рубио с Мачадо в Държавния департамент на САЩ се случва на фона на въпроси дали президентът Доналд Тръмп би могъл да я подкрепи като лидер на страната ѝ вместо отведения принудително в САЩ при американска военна операция Николас Мадуро.

