Временният президент на Венецуела призова Мария Мачадо да си остане във Вашингтон

Временният президент на Венецуела Делси Родригес призова опозиционерите, избрали "екстремизма, да си останат във Вашингтон", явна препратка към опозиционния лидер и носител на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо, предаде Франс прес.

"Който наистина обича Венецуела, нека се върне, а тези, които желаят злото и агресията срещу венецуелския народ да продължат вечно, нека си останат във Вашингтон!", каза тя на официална церемония в Каракас и осъди "екстремизма", предаде БТА.

Мачадо подкрепи американската намеса, довела до залавянето на президента Николас Мадуро от военните на САЩ на 3 януари в Каракас.