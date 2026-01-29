ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Временният президент на Венецуела призова Мария Мачадо да си остане във Вашингтон

Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

Временният президент на Венецуела Делси Родригес призова опозиционерите, избрали "екстремизма, да си останат във Вашингтон", явна препратка към опозиционния лидер и носител на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо, предаде Франс прес.

"Който наистина обича Венецуела, нека се върне, а тези, които желаят злото и агресията срещу венецуелския народ да продължат вечно, нека си останат във Вашингтон!", каза тя на официална церемония в Каракас и осъди "екстремизма", предаде БТА.

Мачадо подкрепи американската намеса, довела до залавянето на президента Николас Мадуро от военните на САЩ на 3 януари в Каракас.

