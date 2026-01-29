Талибаните в Афганистан разрешиха робството

Талибанските власти в Афганистан одобриха нов Наказателен кодекс, базиран на тяхното стриктно тълкуване на Шариата. Документът е подписан от върховния лидер на движението Хибатула Ахундзада.

Кодексът въвежда система на наказания, при която отговорността за извършени престъпления се определя според социалния статус на обвиняемия. Предвидени са четири основни категории. Духовници и висши представители на властта – при нарушения получават само устно напътствие от съдия, без реални санкции. Общественият елит – подлежи на съдебно призоваване и официално порицание. Средна класа – наказанията включват лишаване от свобода. Най-ниските социални слоеве – санкциите комбинират затвор и тежки телесни наказания.

Новият нормативен акт на практика узаконява неравенството пред закона и задълбочава опасенията за системни нарушения на човешките права в страната.

Наказателният кодекс на Афганистан признава робството като правна категория. Кодексът прави разлика между "свободни хора" и "роби", съобщава The Federal. Член 15 изрично посочва, че телесните наказания се налагат независимо дали престъпникът е „свободен или роб". Кодексът позволява на „господарите" (собствениците на роби) сами да изпълняват определени наказания върху подчинените си, без нужда от съдебен процес. Съпругът в семейството също може да наказва съпругата си, кодексът дискриминира жените, както и религиозните малцинства. Законът позволява на бащите да наказват физически своите над 10-годишни синове за действия като пропускане на молитва.

Не всеки мюсюлманин е добър гражданин - кодексът признава за мюсюлмани само последователите на ханафитската школа. Преминаването от ханафитския ислям към друго течение се счита за престъпление, наказуемо с до две години затвор, а разпространението на „еретични" идеи – до 10 години