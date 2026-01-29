ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Си Цзинпин: Китай и Великобритания трябва да засилят връзките помежду си

Китайският президент Си Цзинпин СНИМКА: X/@iamjinping

Китайският президент Си Цзинпин се обърна към пристигналия на посещение британски премиер Киър Стармър с думите, че държавите им трябва да "засилят" връзките помежду си. Това стана в началото на среща между двамата лидери в Пекин, съобщиха агенциите, предаде БТА.

"Като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и важни световни икономически играчи Китай и Великобритания трябва да засилят диалога и сътрудничеството", каза Си, който прие госта си в Голямата зала на народа, намираща се на пекинския площад "Тянанмън".

Стармър е на визита в Китай до 31 януари, придружаван от голяма бизнес делегация. Освен китайската столица той ще посети и Шанхай. Това е първо посещение на британски премиер в Пекин от 2018 г. – за последно пътуване до Китай предприе Тереза Мей.

