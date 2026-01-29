ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

При пожари в страната през изминалото денонощие са...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22182802 www.24chasa.bg

Стармър: Отдавна съм заявил, че Великобритания и Китай се нуждаят от дългосрочно партньорство

800
Британският министър-председател Киър Стармър. Снимка: Архив

Британският министър-председател Киър Стамър призова за задълбочаване на отношенията с Китай в сегашните по думите му "времена на предизвикателства за света", съобщиха агенциите.

Лидерът на Обединеното кралство каза пред китайския президент Си Цзинпин, че страните им трябва да работят заедно по отношение на глобалната стабилност, климатичните промени и други въпроси, пише БТА.

"Отдавна съм заявил ясно, че Великобритания и Китай се нуждаят от дългосрочно, последователно и всестранно стратегическо партньорство", каза Стармър на своя домакин.

Стармър е на визита в Китай до 31 януари, придружаван от голяма бизнес делегация. Освен китайската столица той ще посети и Шанхай. Това е първо посещение на британски премиер в Пекин от 2018 г. – за последно пътуване до Китай предприе Тереза Мей.

На срещата Си също призова за засилване на сътрудничеството между двете държави.

Британският министър-председател Киър Стармър. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)