Стармър: Отдавна съм заявил, че Великобритания и Китай се нуждаят от дългосрочно партньорство

Британският министър-председател Киър Стамър призова за задълбочаване на отношенията с Китай в сегашните по думите му "времена на предизвикателства за света", съобщиха агенциите.

Лидерът на Обединеното кралство каза пред китайския президент Си Цзинпин, че страните им трябва да работят заедно по отношение на глобалната стабилност, климатичните промени и други въпроси, пише БТА.

"Отдавна съм заявил ясно, че Великобритания и Китай се нуждаят от дългосрочно, последователно и всестранно стратегическо партньорство", каза Стармър на своя домакин.

Стармър е на визита в Китай до 31 януари, придружаван от голяма бизнес делегация. Освен китайската столица той ще посети и Шанхай. Това е първо посещение на британски премиер в Пекин от 2018 г. – за последно пътуване до Китай предприе Тереза Мей.

На срещата Си също призова за засилване на сътрудничеството между двете държави.