Гърция започва надграждане на 38 изтребителя F-16 Block.

Гърция официално е започнала процеса на надграждане на 38 от своите изтребители F-16 "Block" 50 до по-модерната конфигурация "Viper", като предстои скоро планът да бъде внесен за одобрение от Съвета на началниците на Генералния щаб, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Дълго отлаганата програма изглежда вече се задвижва благодарение основно на политическо решение на национално ниво за ускоряване на американските военни доставки, отбелязва изданието, пише БТА.

Гръцките военновъздушни сили препоръчаха модернизацията, която беше одобрена преди месеци от Висшия съвет на военновъздушните сили. Въпреки че някои официални представители поставиха под въпрос непосредствената нужда от програмата, тя се възприема като компромисен вариант за предотвратяване на моралното остаряване на настоящите самолети.

Съгласно предложения график процедурите ще започнат тази година, като се очаква договорът да бъде подписан през 2027 г. Първият модернизиран самолет от тази група предстои да бъде доставен през 2031 г., а последният - през 2037 г., като цялата програма се очаква да продължи 10 години.

Модернизацията ще се осъществи в съоръжения на гръцката компания "Хеленик еъроспейс индъстри" (Hellenic Aerospace Industry) с персонал както на компанията, така и на американската "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin), която е производител на самолетите F-16. Договорите ще бъде бъдат изпълнени чрез Програмата на САЩ за чуждестранни военни продажби.

Общата стойност на модернизацията се оценява на над 1 милиард долара. По този начин до 2037 г. гръцките военновъздушни сили ще разполагат с над 120 изтребителя F-16 "Viper", които заедно със самолетите F-35 и френските "Rafale" образуват напълно оперативно съвместим флот, отбелязва "Катимерини".

През декември 2018 г. Гърция сключи споразумение на стойност близо 1,5 милиарда долара за надграждане до конфигурация "Viper" на други 84 самолета F-16 с конфигурации Block 52+, купени между 2002 и 2010 г., като първите два бяха доставени на гръцките военновъздушни сили през септември 2022 г., а програмата трябва да завърши до 2027 г., напомнят гръцките медии.