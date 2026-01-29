Хърватската журналистическа асоциация: Делата шамари остават сериозна заплаха

Броят на т. нар. дела "шамари" (SLAPP) в Хърватия не спада и продължава да застрашава свободата на словото и гражданското участие, бе посочено на кръгла маса, организирана от Хърватската асоциация на журналистите (ХАЖ) и хърватската екологична организация "Зелена акция", предаде ХИНА.

Тези дела имат за цел да сплашат, цензурират и финансово да изтощават журналисти, активисти, НПО и други критично настроени хора и организации чрез скъпи и продължителни съдебни процедури. Според Бранко Миич от ХАЖ в момента в страната са активни около 700 дела "шамари", което ги прави една от основните заплахи за медиите и журналистите. Той подчерта "смразяващия ефект" върху свободата на изразяване и необходимостта от бързо прекратяване на подобни дела на ранен етап чрез обучени съдии и ясна правна рамка, пише БТА.

Желка Леляк Грацин от "Зелена акция" отбеляза, че SLAPP-делата допълнително натоварват и без това ограничените ресурси на гражданското общество. Президентът на Европейската федерация на журналистите и на Хърватския съюз на журналистите Мая Север цитира актуален доклад по проекта "КЕЙС" (CASE), според който рискът от SLAPP-дела в Хърватия остава висок.

Участниците в кръглата маса вчера призоваха за бързо транспониране на анти-SLAPP директивата на ЕС, отбелязва ХИНА. Държавният секретар в хърватското Министерство на правосъдието Фадила Бахович съобщи, че новият закон е в напреднала фаза на изготвяне и трябва да влезе в сила до 7 май. Той ще предостави защита на журналисти, правозащитници, НПО, учени, артисти и други лица, ангажирани в обществения дебат.

Заместник омбудсманът на Хърватия Дияна Кесоня акцентира върху необходимостта от стриктно наблюдение на прилагането на закона, за да се гарантира ефективно използване на предвидените механизми и реална защита срещу злоупотреба със съдебната система.

Неправителственият сектор и медийните организации настояват реформата да бъде приоритетна, за да се сложи край на практиката на съдебен тормоз и да се възстанови нормалното функциониране на публичния дебат в Хърватия, посочва хърватската агенция.