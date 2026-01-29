Глоби до 700 евро за забранени аксесоари по автомобила в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новият Кодекс за движение по пътищата в Гърция забранява монтирането на определени аксесоари в автомобила. В противен случай нарушителят е длъжен да плати глоба, която може да достигне 700 евро.

Черният списък с аксесоари, забранени от Кодекса за движение по пътищата, включва, теглич, несертифицирани тонирани стъкла, фарове от вторичния пазар, които заслепяват преминаващите превозни средства, озвучителната система и ауспуси, които причиняват шумово замърсяване, и разбира се, капачето на регистрационния номер.

Монтирането на теглич е забранено, освен ако не е вписано в документите на автомобила. Ако тегличът е подвижен, той задължително трябва да се сваля, когато не се използва за ремарке. Наличието на постоянен теглич без регистрация може да доведе до глоба до 700 евро и отнемане на регистрационните табели.

За тонирани стъкла трябва да притежават европейски сертификат за съответствие и обозначителен стикер. Използването на несертифицирано фолио, особено на предните стъкла, се наказва сурово.

Относно регистрационни номера са забранени всякакви капаци, мрежи, спрейове или фолиа, които затрудняват разчитането на номера от камери и радари. Глобата е 700 евро и отнемане на шофьорската книжка за 60 дни.

Несертифицирани LED/Xenon фарове, които заслепяват, както и ауспуси или аудиосистеми, причиняващи шумово замърсяване, са обект на проверки с глоби, достигащи същия размер.

Макар да има митове за торби с покупки, реалната забрана касае предмети, които биха могли да попречат на управлението или видимостта на водача (например закачени предмети на огледалото за задно виждане).

Глоба от 300 евро се налага за всяко действие, което пречи на видимостта на номерата на автомобила – поставяне на прозрачни капаци, антирефлексно фолио, мрежи или дори натрупване на кал, което прави номера нечетлив за камерите за скорост.

Всяка физическа промяна по табелата (рязане, огъване или промяна на символи с боя/маркер) се счита за фалшификация. Освен глобата, това води до образуване на наказателно дело с риск от лишаване от свобода до 1 година.

В Гърция за нечетлив номер или "покривало" полицията масово прилага и отнемане на регистрационните табели и талона на автомобила за период до 90 дни, съгласно практиките на Гръцката полиция (ELAS).

Припомняме, че новият закон премахва възможността за плащане на 50% от глобата при ранно погасяване.