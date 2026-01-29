Тръмп прекъсна важна среща в Белия дом, за да гледа през прозореца

Президентът на САЩ Доналд Тръмп привлече вниманието с необичайно поведение по време на ключова среща с представители на петролната и газовата индустрия в Белия дом по-рано този месец, съобщава "Дейли мейл".

Докато откриваше срещата, Тръмп внезапно прекъсна изказването си, стана от мястото си и се насочи към френските прозорци на залата, за да наблюдава строителните дейности по проекта за нова бална зала в Белия дом.

„Всъщност, като се замисля... трябва сам да погледна това", каза президентът, преди да възкликне: „Уау! Каква гледка!"

Реакцията му накара почти две дузини бизнес лидери да се изправят и да последват погледа му, докато вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио си размениха усмивки, описвани от присъстващи като „примирено недоумение".

Сцената е поредният епизод, който подхранва коментари за поведението на Тръмп в последните седмици. Наблюдатели и дипломати отбелязват серия от объркващи изказвания и действия – от позициите му по отношение на Венецуела и съюзниците в НАТО до неотдавнашна реч на Световния икономически форум в Давос, в която той многократно нарече Гренландия „Исландия".

Допълнително напрежение предизвика и информация, че словашкият премиер Роберт Фицо, след среща с Тръмп в Мар-а-Лаго, е изразил сериозни притеснения относно „психологическото състояние" на американския президент и го е определил като „опасно". Според публикациите Фицо е останал „травматизиран" от срещата — твърдения, които бяха категорично отречени както от него, така и от Белия дом.

„Това са напълно фалшиви новини, разпространявани от анонимни европейски дипломати, които търсят внимание", заяви говорител на Белия дом.

Още от първия мандат на Тръмп през 2017 г. демократите и част от обществеността поставят под съмнение неговата физическа и психическа издръжливост. Критиците посочват начина му на живот – липса на спорт, нездравословно хранене, малко сън и кратък фокус на внимание – като фактори за подобни опасения.

Въпреки това Белият дом продължава да отхвърля всички съмнения, настоявайки, че президентът е в „отлична форма" и напълно способен да изпълнява задълженията си.