16% от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 16,4 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 14,1 процента от общото количество електроенергия (1340 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,3 процента (217 гигаватчаса) от нея, съобщи БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Ирландия (54,9 процента), Португалия (42,5 на сто) и Дания (42,4процента). В България делът 2 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (526,5 гигаватчаса), Испания (272,7 гигаватчаса) и Италия (169,5 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 2,4 гигаватчаса.