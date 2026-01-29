ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Движението по морски линии в Адриатическо море беше прекъснато заради силен вятър тази нощ

1184
Адриатическо море СНИМКА: Pixabay

Движението по няколко фериботни, катамаранни и корабни линии в хърватската част на Адриатическо море беше временно преустановено тази нощ поради силен южен вятър, предаде хърватската национална телевизия ХРТ. По данни, разпространени от хърватския клуб на автомобилистите, вълните в открито море в района на необитаемия остров Блитвеница в Шибенско-книнската област, са достигнали близо шест метра, пише БТА.

Спрени са били фериботните линии Дубровник–Колочеп–Лопуд–Суджурад, Задар (Гаженица)–Ист–Олиб–Силба–Премуда–Мали Лошин, както и Вис–Сплит. Затворени са и редица катамаранни линии. Прекъснато е било и корабното движение по линиите Шибеник–Жирие, Оребич–Корчула и Корчула–Хвар–Сплит.

Вятърът на места е бил със скорост над 90 км/ч, като по крайбрежието са отчетени силни вълнения и заливане на части от крайбрежните ивици, отбелязва ХРТ. В открито море условията са били особено тежки, а екипажите и пътниците са се сблъскали със сериозно вълнение.

От компанията "Ядролиния" посочват, че решенията за спиране на линиите се вземат с приоритет към сигурността.

По данни на метеоролозите, южният вятър постепенно отслабва, като се очаква нормализиране на морския трафик при подобряване на условията.

