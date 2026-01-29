Смущения в морския транспорт има в Гърция заради лошото време

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Промени в разписанията на фериботните линии има днес заради неблагоприятните атмосферни условия и главно заради силните ветрове, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

От пристанището Пирея в Атина са отменени курсовете на корабите с подводни криле. Конвенционалните фериботи се движат нормално, пише БТА.

От Рафина, област Атика, е отменен курсът към Мармари. Сутрешният ферибот за Цикладските острови е отплавал по разписание.

От пристанището Лаврио, отново в Атика, според наличната в момента информация няма да се изпълни курсът до остров Кеа (Дзия).