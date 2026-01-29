ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Терзиев: Издадена е заповед за спиране на стройтел...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22183763 www.24chasa.bg

Смущения в морския транспорт има в Гърция заради лошото време

1568
Ферибот

Промени в разписанията на фериботните линии има днес заради неблагоприятните атмосферни условия и главно заради силните ветрове, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

От пристанището Пирея в Атина са отменени курсовете на корабите с подводни криле. Конвенционалните фериботи се движат нормално, пише БТА.

От Рафина, област Атика, е отменен курсът към Мармари. Сутрешният ферибот за Цикладските острови е отплавал по разписание.

От пристанището Лаврио, отново в Атика, според наличната в момента информация няма да се изпълни курсът до остров Кеа (Дзия).

Ферибот

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание