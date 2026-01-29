ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдия блокира политика на Тръмп, вземаща на прицел бежанците в Минесота

Доналд Тръмп Снимка: КМГ

Американски съдия снощи временно блокира неотдавна обявена политика на администрацията на президента Доналд Тръмп, насочена срещу около 5600 легални бежанци в Минесота, чакащи получаване на зелена карта, предаде Ройтерс.

Съдия в Минеаполис постанови, че федерални агенти вероятно са нарушили редица федерални закони, когато са арестували някои от тези бежанци, за да ги подложат на допълнителни проверки. Той издаде временна ограничителна заповед, която забранява на агентите да арестуват бежанци в Минесота, срещу които не са повдигнати обвинения в нарушения на имиграционните закони, пише БТА.

Съдията каза, че заповедта ще остане в сила докато пред съда не бъдат представени допълнителни юридически аргументи от страна на правозащитни групи, които оспорват политиката.

Администрацията на Тръмп в началото на декември изпрати в Минеаполис хиляди агенти на имиграционните служби в рамките на операция, която според официални представители има за цел да осигури прилагане на имиграционното законодателство и да спре измамите.

Заместник-началникът на канцеларията на Белия Дом Стивън Милър, който е архитектът на имиграционната политика на Тръмп, разкритикува решението на съда. „Саботажът на демокрацията от страна на съдебната система е безкраен“, написа той в публикация в „Екс“.

Адвокат на една от правозащитните организации, които са страна по делото, заяви, че съдебната заповед ще установи „крайно необходими ограничения“ за федералните агенти.

Доналд Тръмп

