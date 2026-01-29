ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Фу Цун: Подкрепяме стабилността на Иран, проб...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22184057 www.24chasa.bg

КМГ: Китай е изградил най-голямата в света система за производство на чиста електроенергия

КМГ

1912
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На вчерашната пресконференция на Министерство на екологията и околната среда бе съобщено, че през периода на 14-ата петилетка (2021-2025) страната е изградила най-голямата в света система за производство на чиста електроенергия, както и най-мащабната система за екологично производство на стомана.

През периода Китай е създал също най-големият в света пазар за търговия с въглеродни емисии, а в различните региони и отрасли се работи координирано за едновременно намаляване на замърсяването и въглеродните емисии, като преходът към зелено и нисковъглеродно развитие се ускорява устойчиво.

Според представените данни пазарният дял на електрическите и другите новоенергийни автомобили е надхвърлил 50 процента. В ключовите региони и приоритетните отрасли делът на чистия транспорт е достигнал 78 процента, съобщи БТА. 

Освен това държавата е приела и е започнала да прилага „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата до 2035 г.", чиято цел е трайно да повишава климатичната устойчивост в ключови области и региони.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание