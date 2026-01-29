КМГ: Китай е изградил най-голямата в света система за производство на чиста електроенергия

На вчерашната пресконференция на Министерство на екологията и околната среда бе съобщено, че през периода на 14-ата петилетка (2021-2025) страната е изградила най-голямата в света система за производство на чиста електроенергия, както и най-мащабната система за екологично производство на стомана.

През периода Китай е създал също най-големият в света пазар за търговия с въглеродни емисии, а в различните региони и отрасли се работи координирано за едновременно намаляване на замърсяването и въглеродните емисии, като преходът към зелено и нисковъглеродно развитие се ускорява устойчиво.

Според представените данни пазарният дял на електрическите и другите новоенергийни автомобили е надхвърлил 50 процента. В ключовите региони и приоритетните отрасли делът на чистия транспорт е достигнал 78 процента, съобщи БТА.

Освен това държавата е приела и е започнала да прилага „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата до 2035 г.", чиято цел е трайно да повишава климатичната устойчивост в ключови области и региони.