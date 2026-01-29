ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Фу Цун: Подкрепяме стабилността на Иран, проблемите не могат да бъдат решени със сила

КМГ

1772
Китайският постоянен представител в ООН Фу Цун, заяви по време на дебат на Съвета за сигурност за проблемите в Близкия изток, че ситуацията в Иран трябва да бъде решена от самия ирански народ и че Китай подкрепя запазването на стабилността на страната.

Фу Цун подчерта, че използването на сила не е решение на проблемите. По думите му всякакви военни авантюристични действия само ще тласнат региона към непредсказуема и опасна пропаст.

Той заяви, че Китай призовава всички страни стриктно да се придържат към целите и принципите на Устава на ООН. В същото време Пекин се надява Съединените щати и другите заинтересовани страни да се вслушат в гласа на международната общност и държавите от региона, пише КМГ. 

Китайският представител подчерта, че е необходимо да се предприемат повече действия, които допринасят за мира и стабилността в Близкия изток, и да се избягват стъпки, които изострят противоречията и проблемите.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

