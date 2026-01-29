КМГ: Си Дзинпин: Същността на китайско-британското търговско и икономическо сътрудничество е взаимната изгода

Днес председателят на КНР Си Дзинпин се срещна с британския министър-председател Киър Стармър, който е на официално посещение в Китай.

По време на разговора им Си Дзинпин посочи, че в условията на днешната сложна и нестабилна международна обстановка Китай и Великобритания, като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и водещи световни икономики, трябва да засилят диалога и сътрудничеството си. Той подчерта, че същността на китайско-британското търговско и икономическо сътрудничество е взаимната изгода и изрази надежда Лондон да осигури на китайските предприятия справедлива, безпристрастна и недискриминационна бизнес среда. Китай е готов активно да обмисли въвеждането на едностранен безвизов режим за граждани на Великобритания, посочи Си Дзинпин. Той отбеляза също, че двете страни подкрепят многостранността и свободната търговия и следва да съдействат за изграждането на по-справедлива и по-разумна система за глобално управление, пише КМГ.

Стармър заяви, че идва в Китай с над 60 представители на бизнеса и културните среди, което ясно показва широкия обхват на сътрудничеството между двете страни, както и решимостта на британската страна да работи за неговото задълбочаване и разширяване. Той подчерта, че Китай играе ключова роля в международните дела и че Великобритания е готова да засили сътрудничеството с него по глобалните предизвикателства като борбата с климатичните промени, както и за поддържането на световния мир и стабилност.