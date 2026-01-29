Хърватската петролна компания ЯНАФ ще инвестира близо 44 млн. евро за нефт и газ в Казахстан

Хърватската петролна компания ЯНАФ ще участва с почти 44 млн. евро във финансирането на проект за проучване и добив на нефт и газ в Казахстан, съобщи хърватската редакция на регионалната телевизия Ен1. От дружеството посочват, че при сложни пазарни и геополитически условия диверсификацията на бизнеса е сред основните им стратегически приоритети, а инвестицията представлява важна стъпка в тази посока.

ЯНАФ влиза в проекта съвместно с държавната Агенция по въглеводородите, отбелязва Ен1. Президентът на агенцията Мариян Кърпан изрази очакване за откриване на търговски количества нефт и газ, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.

По думите на Кърпан решението на ЯНАФ е кулминация на процес, започнал през април миналата година. В продължение на седем месеца са водени интензивни експертни, технически и правни разговори относно възможностите за съвместно участие на държавната компания "Геоенергия" и казахстанската държавна "КазМунайГаз" (KazMunayGas) в източна зона, определена като перспективна. Става дума за района Шигис в Казахстан, който, по оценка на експертите, разполага с отличен потенциал за проучване и експлоатация.

Очаква се през февруари да бъде подписан договор между двете компании, с което ще започне подготвителната офисна работа, посочва Ен1. Събирането на сеизмични данни е планирано за есента, след което ще бъде направен проучвателен сондаж. Според Кърпан тези дейности имат висок шанс да доведат до търговско откритие.

Той обясни, че моделът на сътрудничество предвижда хърватската Агенция по въглеводородите да осигури експертиза и ноу-хау, а ЯНАФ да участва като финансов партньор. Кърпан припомни, че сходна програма за събиране и интерпретация на сеизмични данни и сондажи е реализирана успешно през миналата година на четири локации в Хърватия с цел развитие на геотермална енергия.

По думите му законодателната рамка за нефт и газ в Казахстан е сходна с хърватската, което не се очаква да създаде затруднения за реализацията на проекта, отбелязва хърватската телевизия. Казахстан разполага със значителни запаси от въглеводороди, а планираните сондажи ще бъдат с дълбочина до 3,5 километра. Откритият петрол може да бъде реализиран на местния пазар или изнасян за Европа.

Кърпан отбеляза, че и Хърватия разполага с потенциал за допълнителни проучвания, въпреки че запасите в Панонския басейн значително са намалели през последното десетилетие.