КМГ: Търговията между Китай и страните от Централна и Източна Европа надхвърли 1 трлн. юана през 2025 г.

КМГ

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

През 2025 г. стокообменът между Китай и страните от Централна и Източна Европа е достигнал 1,09 трилиона юана, което представлява ръст от 7,5%, сочат данни на китайските митници.

С този резултат двустранната търговия отбелязва и десета поредна година на растеж.

Основните вносни стоки от Централна и Източна Европа включват метални руди, мед и други суровини. В същото време Китай изнася към региона предимно електромеханични продукти, както и стоки от трудоемките отрасли.

Най-големите търговски партньори на Китай в региона през 2025 г. са били Полша, Чехия и Унгария, пише КМГ. 

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

