Превозвачите продължават блокадата в 4 западнобалкански страни и очакват решение от ЕК

Протестът на асоциациите на транспортните компании на Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Северна Македония, който започна в понеделник, продължава четвърти ден с блокада на товарни гранични терминали към страните от ЕС. Днес превозвачите очакват решение от Европейската комисия за ограничението на престоя на шофьорите в страните от Шенгенското пространство до 90 дни в рамките на шест месеца, предава агенция Бета, пише БТА.

През октомври 2025 г. Европейската комисия въведе електронната регистрация за влизане и излизане (Exit Entry system - EES), която стриктно контролира продължителността на престоя на професионалните шофьори в 29-те страни от ЕС и Шенгенското споразумение.

Европейската комисия обяви вчера, че днес ще публикува работната версия на новата визова стратегия на ЕС, която трябва да предвиди решение за проблема с професионалните шофьори от страни извън Шенгенското пространство под формата на специални визи.

Президентът на Асоциацията на превозвачите на Сърбия Неджо Мандич заяви пред агенция Бета, че едно от решенията, предложени от асоциациите, е издаването на дългосрочни шофьорски визи за всички страни от Шенгенското пространство. Той посочи, че „визите ни напомнят за лошите времена, когато е трябвало да се кандидатства за тях, така че това не е добро решение, но е приемливо“.

Стратегията на Европейската комисия, както беше обявено, е в тази посока, но Сръбската търговска камара оценява, че предстои дълга процедура за приемането ѝ и стратегията би могла да влезе в сила едва след около половин година.

Превозвачите по-рано заявиха, че няма да спрат протеста, докато не се намери решение, тъй като през последните дни няколко шофьори бяха глобени за превишаване на престоя в европейски страни, камионите им бяха конфискувани, а те бяха депортирани.

Според неофициална информация ЕК планира днес да се започне дискусия за изключения от правилото 90/180 дни именно поради икономически загуби и жалби от страна на превозвачите, предава РТС.

Товарните терминали на всички гранични пунктове в Сърбия са блокирани от паркирани камиони и тирове и днес, предава РТС.