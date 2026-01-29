КМГ: Уан И проведе телефонен разговор с дипломатическия съветник на френския президент

На 28 януари външният министър на Китай Уан И проведе телефонен разговор с Еманюел Боне - дипломатически съветник на френския президент Еманюел Макрон.

Уан И заяви, че с началото на новата година международната обстановка е претърпяла нови и значими промени, характеризиращи се с нарастваща нестабилност и хаос. Като големи държави с независима външна политика Китай и Франция следва да засилят комуникацията и координацията, за да внесат стабилност в света и да дадат пълно отражение на стратегическата стойност на китайско-френските отношения.

Уан И подчерта отново, че Китай и Европейският съюз са партньори, а не съперници — факт, доказан от повече от 50 години плодотворно сътрудничество. Той отбеляза, че Китай и ЕС споделят еднакви или сходни позиции по редица въпроси, включително насърчаването на многополюсен свят и че двете страни разполагат с капацитет да решават конкретни търговски спорове чрез диалог и координация, пише КМГ.

От своя страна Боне заяви, че френската страна отдава голямо значение на всеобхватното стратегическо партньорство между Франция и Китай и е готова съвместно с китайската страна да прилага важните договорености, постигнати от държавните ръководители на двете страни. Той подчерта, че Франция е готова, на основата на взаимно доверие и сътрудничество, да засили стратегическата комуникация и координация с Китай по важни международни и регионални въпроси в двустранни и многостранни формати, за да се посрещнат съвместно предизвикателствата и да се допринесе активно за поддържането на глобалната сигурност и стабилност, както и за насърчаването на общото развитие и просперитет.