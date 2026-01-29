КМГ: Китайските компании, инвестиращи в чужбина, остават оптимистични относно перспективите си за развитие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проучване на Китайския съвет за насърчаване на международната търговия (CCPIT), обхващащо над 1200 компании, ангажирани с външни инвестиции, показва, че близо 90% от тях са оптимистично настроени относно перспективите за своя бизнес в чужбина, като близо 80% са запазили или разширили инвестициите си зад граница през изминалата година.

Според данните 60% от компаниите отчитат стабилна или нарастваща печалба от своите задгранични инвестиции. Близо половината от анкетираните изразяват интерес към създаване на отраслови консорциуми за колективно излизане на външни пазари, като приоритетен сектор за инвестиции остава производството.

Особено показателно е, че 90% от анкетираните предприятия демонстрират засилена готовност да използват китайския юан при своите трансгранични инвестиционни дейности, пише КМГ.

По данни на Министерството на търговията, преките китайски инвестиции в чужбина през 2025 г. са достигнали 174,38 млрд. щатски долара, което представлява ръст от 7,1% спрямо предходната година и запазва страната сред водещите в света по този показател.