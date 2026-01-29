КМГ: Дейвид Соломон: „Голдман Сакс“ ще продължи да задълбочава присъствието си на китайския пазар

На 28 януари в Пекин китайският вицепремиер Дин Сюесян проведе среща с Дейвид Соломон, председател на борда на директорите и главен изпълнителен директор на инвестиционната банка „Голдман Сакс".

По време на разговор им Дейвид Соломон заяви, че „Голдман Сакс" е оптимистично настроена относно перспективите за развитие и потенциала за растеж на Китай. Той подчерта, че банката ще продължи да задълбочава присъствието си на китайския пазар и ще играе положителна роля за насърчаване на стабилното развитие на отношенията между САЩ и Китай.

Дин Сюесян подчерта, че китайската икономика продължава да демонстрира дългосрочна положителна динамика и се утвърждава като стабилна и надеждна движеща сила за глобалното развитие. Той заяви, че страната ще продължи да насърчава висококачественото развитие, ще разширява отварянето си към външния свят на високо ниво и ще продължи да разкрива потенциала на своя огромен пазар. По думите му тези усилия ще внесат нов импулс в световното развитие и ще предоставят повече възможности за компаниите по целия свят, пише КМГ.

Китай приветства чуждите компании да увеличат своите инвестиции в страната и сътрудничеството си с местни партньори, за да споделят по-пълноценно възможностите, които носи развитието на националната икономика, добави вицепремиерът.