ЕС е разделил замразените руски активи между Киев и военно - промишления си комплекс

1400
Руската централна банка

Европейският съюз (ЕС) вече е „разделил“ незаконно замразените руски активи между "киевския режим и собствения си военно-промишлен комплекс". Това заяви директорът на департамента по европейски въпроси в руското външно министерство Владислав Масленников в интервю за ТАСС.

„Брюксел вече набързо раздели активите между киевския режим и собствените си военно-промишлени предприятия, които печелят от продължаването на конфликта в Украйна“, каза дипломатът, пише БТА.

Той изрази увереност, че „нежеланието на Брюксел да се раздели с незаконно замразените под юрисдикцията на ЕС суверенни държавни резерви на Русия“ се е превърнало в допълнителен фактор, „пречещ на ЕС поне да обмисли целесъобразността от продължаването на политиката на антируски санкции“.

Руски активи на стойност около 210 милиарда евро остават замразени в ЕС съгласно санкциите, наложени в отговор на инвазията на Москва в Украйна през 2022 г., информира ДПА.

Русия вече заведе дело в арбитражен съд за възстановяване на щетите от замразяването на руски активи в ЕС, заяви Владислав Масленников в интервюто за ТАСС.

„Мога да кажа, че през декември 2025 г. Руската централна банка вече заведе дело в Московския арбитражен съд срещу депозитара „Юроклиър“ (Euroclear) за щети, причинени от невъзможността за разпореждане със средства, принадлежащи на руската държава. Нашата страна, включително чрез Министерството на външните работи, ще продължи да търси начини за връщането на незаконно държаните в ЕС активи“, каза той.

„Ясно е, че ние разглеждаме всякакви незаконни действия с руски активи като грабеж, на който нашата страна ще реагира по подобаващ начин“, подчерта Масленников.

