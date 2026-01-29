КМГ: Вписването на гробниците на Западна Ся в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО дава тласък на туризма и предприемачеството

През деня туристите се потапят в историческата атмосфера на гробниците на Западна Ся – обект от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, а вечер с автобус се отправят към модерния нощен пазар „Хуайюен", за да опитат автентичната кухня на Северозападен Китай. Благодарение на взаимното популяризиране и синергията между тези два туристически формата, културната и туристическата индустрия в район Сися се превръща във важен център за заетост и предприемачество сред младите хора. СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Миналата година, след като научава за кандидатурата на гробниците на Западна Ся за включване в Списъка на световното наследство, Сие Хан решава да се върне в родния си град и да започне собствен бизнес. След повече от десет години работа на други места той постепенно осъзнава, че Инчуан е именно градът с по-бавен ритъм на живот, който търси. СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Разположен в район Сися, живописният комплекс на гробниците на Западна Ся предлага и сравнително по-ниски разходи за живот.

След като се запознава с основните условия и оперативната среда в туристическата зона „Гробниците на Западна Ся", през март тази година Сие Хан открива там студио за туристическа фотография. По-малко от четири месеца по-късно, на 11 юли, императорските гробници на династия Западна Ся биват официално вписани в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Новината носи на Сие Хан огромна радост – той усеща, че е улучил идеалния момент за своето начинание. Вписването на обекта не само значително повишава неговата популярност, но и се превръща в силен стимул за развитието на местната културно-туристическа индустрия.

Сие Хан не само избира подходяща туристическа дестинация, но и правилния град. Район Сися в Инчуан е скромен и спокоен, разположен в подножието на планината Хълан, с постоянно население от около 450 000 души. Макар икономическото му развитие да не е сред най-динамичните, културните и туристическите му ресурси са наистина уникални. СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Година след завръщането си в Нинся, Сие Хан споделя: „Сися предлага отлични условия за развитие. Наемите са достъпни, а условията за живот – комфортни. Като човек от Северозапада винаги съм предпочитал широките пространства и откритите пейзажи, характерни за този регион."

Той изразява надеждата си, че бизнесът ще се развива още по-добре през следващата година, като подчертава, че това ще изисква координирани усилия, взаимна подкрепа и синергия между туристическата зона „Гробниците на Западна Ся", местните власти и цялата културно-туристическа индустрия на Нинся.

След успешното вписване на гробниците в Списъка на световното наследство през юли новината бързо се разпространява по света и предизвиква вълна от медийни репортажи. Посещаемостта в живописната зона рязко нараства в сравнение със същия период на предходната година. По време на летните ваканции Музеят на гробниците на Западна Ся посреща до 10 000 посетители дневно, което налага въвеждането на временни ограничения от съображения за безопасност.

Точно тогава студиото за туристическа фотография на Сие Хан наема четирима–петима служители, които работят от сутрин до вечер. В най-натоварените дни те обслужват до 200 посетители – за фотосесии на място, наем на костюми, както и услуги по прическа и грим.

„Само за заплати месечно изразходвам по две–три хиляди юана", отбелязва Сие Хан.