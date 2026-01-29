ФБР претърси избирателна служба в Атланта заради твърденията на Тръмп за намеса в изборите през 2020 г.

Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ е претърсило вчера избирателна служба в окръг Фултън, щата Джорджия, в отговор на фалшивите твърдения на президента Доналд Тръмп, че поражението му на изборите през 2020 г. е резултат от широко разпространена намеса в изборите, предаде Ройтерс.

В кратко изявление, изпратено по електронна поща, ФБР съобщи, че негови агенти са изпълнили съдебна заповед в Избирателния център и оперативния хъб на окръг Фултън в Юниън Сити - голямо съоръжение от складов тип, открито от властите в щата Джорджия през 2023 г. - и определи акцията като „правоохранителна дейност, разрешена от съда“, пише БТА.

Агентите на ФБР са търсили да изземат компютри и бюлетини, за които са смятали, че се съхраняват в съоръжението, като част от разследване за възможна намеса в изборите, съобщи пред Ройтерс анонимен представител на правоприлагащите органи.

Претърсването беше проведено седмица, след като Тръмп повтори по време на посещението си в Давос, Швейцария на Световния икономически форум, своето дългогодишното си твърдение, че гласуването през 2020 г. „е било фалшифицирано“.

„Хора скоро ще бъдат подведени под отговорност за това, което са извършили“, заяви Тръмп в Давос.

Директор на ФБР е Каш Пател, назначен от Тръмп миналата година.

Демократът Джо Байдън, спечели в Джорджия и победи републиканеца Тръмп, който се бореше за преизбиране през 2020 г. Тръмп се върна на президентския пост за втори мандат миналата година, след като спечели изборите през 2024 г.

Тръмп се опита без успех да обърне резултата от изборите през 2020 г., като оказа натиск върху най-висшия избирателен служител в Джорджия да „намери“ гласове, които да му позволят да претендира за победа. Няколко прегледа и ръчна проверка на бюлетините потвърдиха, че Байдън е спечелил в щата с малка преднина.

По-рано този месец Тръмп поиска от съда в щата Джорджия 6,2 милиона долара за съдебни такси, които според него е похарчил за борба с наказателните обвинения за намеса в изборите, повдигнати от главния прокурор на окръга - прокурорката Фани Уилис. Съдебното преследване на Тръмп, започнато от Уилис, се провали, след като стана ясно, че тя е имала романтична връзка с един от адвокатите, които е наела. Делото беше прекратено миналата година.

Под ръководството на Тръмп министерството на правосъдието също така заведе дела срещу няколко щата, изисквайки от тях да предоставят голямо количество данни за гласоподавателите. Щатите оспориха изискванията като неконституционно нарушение на правомощията им да управляват изборите. Няколко съдии отхвърлиха делата, а най-скоро тази седмица в западния щат Орегон.

През изминалата година редица хора, които са критикували Тръмп или са се противопоставяли на програмата му, са били разследвани от министерството на правосъдието, ръководено от назначената от Тръмп главна прокурорка на САЩ Пам Бонди, отбелязва Ройтерс.