Китай екзекутира 11 от банди, свързани с центрове за онлайн измами в Мианма

11 души, свързани с организираната престъпност в Мианма, сред които „ключови фигури", замесени в "дейността" на центрове за онлайн измами, екзекутира днес Китай, предадоха Франс прес, Асошиейтед прес и БТА.

„Екзекуциите бяха извършени от съд в град Венчжоу, провинция Чжъцзян, в Източен Китай, след като получиха одобрението на Върховния народен съд", посочва агенция Синхуа.

Обвиняемите бяха осъдени през септември миналата година от същия съд за „предумишлено убийство", „умишлено нанасяне на телесни повреди", „измама" и „създаване на казина". Върховният народен съд на Китай впоследствие потвърди решението, като доказателствата за тези престъпления, извършени от 2015 г. насам, бяха обявени за „убедителни и достатъчни". Обжалването беше отхвърлено през ноември.

Сред екзекутираните са членове на „престъпната група на семейство Мин", чиито дейности са довели за смъртта на четиринадесет китайски граждани и раняването на „много други хора".

От началото на гражданската война в Мианма, избухнала след военния преврат през 2021 г., по протежение на границата с Тайланд процъфтяват обширни комплекси, където онлайн измамници се опитват да оберат чужденци, припомня АФП. Повечето от обектите са под контрола на китайски престъпни групи, които са в съюз с местни въоръжени групи. Според експерти, хунтата си затваря очите за тези мрежи, които са в ръцете на нейните съюзници, контролищи в замяна пограничните райони в нейна полза.

Властите обаче бяха подложени на натиск от Китай, раздразнен от броя на негови граждани, които участват в тези дейности или стават тяхна жертва.