Белгия подготвя винетки за чужденци

Път Снимка: Pixabay

Въвеждането на винетки за използването на магистралите, които ще засегнат чужденците и ще бъдат приспадани от пътния данък за белгийците, подготвят властите в Белгия на местно равнище в областите Валония и Фландрия. Това съобщиха местни медии с уточнението, че съседна Нидерландия е възразила решително и това може да забави процеса, предаде БТА.

Въвеждането на винетки в Белгия се обсъжда повече от десетилетие, но този път преговорите са пред приключване, отбелязват медиите. Уточнява се, че всички водачи на моторни превозни средства до 3,5 тона ще трябва да плащат винетна такса, като белгийските граждани ще продължат да внасят и пътен данък. Размерът на този данък се предвижда да бъде намален според стойността на винетките.

Според представените данни винетките ще бъдат годишни и ще струват около 100 евро, като очакваните приходи за бюджета са между 140 и 250 милиона евро на година. Експерти одобряват тази стъпка, но са на мнение, че истинското решение е в таксуването на автомобилистите на километър пробег.

Ползването на обществените пътища в Белгия, включително на магистралите, засега е безплатно за чужденците с леки и лекотоварни автомобили. За преминаването на товарни автомобили е въведена такса според пробега, която се определя с помощта на системата от камери за проследяване на регистрационните табели.

