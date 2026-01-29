Тела на загинали войници си размениха Русия и Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повече от 1000 тела на загинали украински войници е предала Русия на Украйна в замяна на 38 тела на загинали руски войници, предаде руският телевизионен канал Ар Ти (RT), цитиран от Ройтерс и БТА

Украйна потвърди днес, че е получила от Русия тленните останки на още 1000 души, обявени като тела на загинали в бой украински войници, предаде Франс прес, като се позова на официален източник.

"На Украйна бяха върнати 1000 тела, които според руската страна са на украински военни", съобщи в "Телеграм" украинският център, отговарящ за военнопленниците.