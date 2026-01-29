Германия допуска възможна руска атака срещу НАТО преди 2028 г.

Берлин вече смята, че разполага с едва две или три години преди евентуална конфронтация с Русия и спешно започва да възстановява стратегическа култура, която страната вярваше, че е останала окончателно в миналото, пише "Слейт" в свой анализ.

Германия се подготвя за война. В тихите коридори на Бон генерал-лейтенант Гералд Функе не говори за „дивиденти на мира", а настоява за незабавно превъоръжаване и подготовка на страната за въоръжен конфликт. Оценката е безкомпромисна: Берлин счита, че разполага с не повече от две-три години, преди заплахата от Кремъл да се превърне в пряка агресия срещу НАТО.

Защо именно 2028 г.? Тя се разглежда като повратната точка, в която Русия би могла да е възстановила военния си капацитет след изтощението от войната в Украйна, като същевременно тества устойчивостта на член 5 от НАТО и колективната отбрана. За генерал Функе това не е „геополитическа фантастика", а конкретен времеви хоризонт.

Работният сценарий предвижда руска агресия, започваща от балтийските държави, което незабавно би поставило Германия в центъра на събитията – не само като бойна сила, а и като жизненоважен логистичен гръбнак на съюзниците, истински транспортен и снабдителен хъб. Най-сериозните опасения на германския генерален щаб не се ограничават до конфликт по границата с Литва.

Гералд Функе предупреждава за пълномащабна хибридна война: кибератаки, които да парализират железопътния транспорт, саботажи на енергийни възли и действия на спящи клетки в сърцето на страната.

Висшият офицер разглежда сценарий с около 1000 ранени дневно – мащаб на човешки загуби, непознат за Германия от 1945 г. насам, който изисква изключително сложна логистична организация. На този фон управлението на пандемията от Ковид-19 би изглеждало почти като спокойно учение. Петте военни болници в страната, всяка с по 1800 легла, биха били претоварени само за няколко дни, което ще наложи мобилизация на гражданския здравен сектор за лечение на бойни травми, с каквито повечето лекари никога не са се сблъсквали.

Пред лицето на тази заплаха Берлин изважда от архивите плановете от времето на Студената война. Тогава всеки резервист и всеки гражданин е знаел точно какво трябва да направи при въоръжен конфликт. Тази концепция за тотална отбрана вече започва да се прилага. На терен ученията Red Storm Bravo и Marshal Power вече тестваха реакцията на войските срещу заплахата от руски дронове. Паралелно е изготвен спешен медицински план за пренасочване на потока от ранени към цивилния сектор с цел да се предотврати срив на здравната система. Следващите стъпки са по-скоро административни, но не по-малко критични. Армията работи по сключването на стратегически договори с частния сектор, така че „Дойче Бан" и големите компании за автомобилен транспорт да могат да осигурят вагони и камиони в рамките на 72 часа.

Най-голямото предизвикателство обаче остава в правната и политическата сфера. За обявяване на „състояние на отбрана" правителството се нуждае от мнозинство от две трети в Бундестага. В дълбоко разделен политически пейзаж, в който крайните проруски сили набират влияние, тази законодателна бързина се превръща в истинската ахилесова пета на Берлин. Задачата за идните месеци е общественото мнение и бизнесът да бъдат подготвени за разбирането, че мирът вече не е даденост, а усилие, което трябва да се поддържа всеки ден, съобщава БГНЕС.