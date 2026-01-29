ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доставка от 1000 дрона е получила иранската армия

1816
Различните родове войски в иранските въоръжени сили са получили доставка от 1000 дрона на фона на нарастването на напрежението около страната, след като американският президент Доналд Тръмп предупреди за предстоящо нападение, ако Техеран откаже ядрена сделка, предаде Ройтерс, като се позова на информация на агенция Тасним.

"В съответствие с заплахите пред нас, армията поддържа и подобрява стратегическите си предимства за светкавичен бой и смазваща реакция срещу всеки агресор", гласи изявлението на главнокомандващия иранските въоръжени сили генерал Амир Хатами, цитира БТА.

Корпусът на Гвардейците на Ислямската революция заяви, че иранските въоръжени сили са напълно подготвени и имат планове за действие, за да отговорят на всички сценарии, подготвяни от враговете, включително военни действия, предаде по-рано днес агенция ИРНА.

Говорителят на Корпуса, втори бригаден генерал Али Мохамад Наени, заяви, че през последните дни САЩ водят психологическа война срещу Иран, като използват принуда и заплахи, за да всеят страх сред иранския народ след пораженията си в 12-дневната война през юни и безредиците в началото на този месец, според същия източник.

