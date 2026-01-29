Превозвачите от Черна гора прекратяват граничните блокади

Президентът Яков Милатович изпрати писмо до комисаря по разширяването Марта Кос



След преговори с правителството на Черна гора местната Асоциация на превозвачите в Рена гора реши следпреговори с правителството да прекрати граничните блокади на товарния трафик, съобщиха МИНА и БТА.

Превозвачите казват, че са взети решения за значителен брой проблеми и е започнало изтеглянето на камионите от граничните пунктове.

По информация на черногорското издание "Виести", договорено е, наред с други неща, ДДС да бъде възстановен на транспортните фирми в законоустановения срок, да бъдат обсъдени с европейски партньори възстановяването на по-високия акциз, както и разпоредбите на ETIAS, да бъде удължено работното време на определени гранични пунктове и др.

Основната причина за блокадата от шофьори на камиони от региона, която започна в понеделник, е новата система за контрол на влизане и излизане от Европейския съюз, припомня МИНА. Съгласно тази система шофьорите от страни извън ЕС могат да прекарат максимум 90 дни в Шенгенското пространство на всеки 180 дни.

Превозвачите заявиха, че на практика това означава, че нямат достатъчно време да завършат пътуванията си и че резултатът ще бъде колапс на местните транспортни компании и емиграция на шофьорите към страните от ЕС.

По-рано днес президентът на Черна гора Яков Милатович изпрати писмо до комисаря на Европейския съюз по разширяването Марта Кос, в което посочи проблемите, пред които са изправени професионалните товарни превозвачи поради прилагането на Регламента за европейската система за информация и разрешаване на пътувания и Шенгенската система за влизане/излизане (EES), припомни "Виести".

Както беше съобщено от канцеларията на президента, в писмото той подчертава необходимостта от намиране на прагматични решения в рамките на съществуващата Шенгенска рамка, като се вземат предвид блокадите на граничните пунктове и пристанището Бар в Черна гора.

Милатович подчерта, че Черна гора като лидер в процеса на разширяване и страна, силно ангажирана с членството в Европейския съюз, напълно подкрепя шенгенските стандарти, както и значението на сигурното и ефикасно управление на външните граници на Европейския съюз. Същевременно той посочи специфичните предизвикателства, пред които са изправени професионалните товарни превозвачи от Черна гора предвид естеството на тяхната дейност, която включва чести трансгранични движения, което на практика може да доведе до сериозни ограничения.

Европейската комисия обяви вчера, че днес ще публикува работна версия на новата визова стратегия на ЕС, която би трябвало да осигури системно решение за професионалните шофьори от страни извън Шенген под формата на специални визи, припомня "Виести".