Артилерийски системи за 2 млрд. долара поръча Норвегия на компания от Южна Корея

Договор за 2 милиарда долара за покупка на артилерийски системи с голям обсег от южнокорейската отбранителна компания "Хануа Еъроспейс" (Hanwha Aerospace) е подписало норвежкото правителство. Това бе съобщено днес, а сделката е в рамките на усилията на членуваща в НАТО Норвегия да увеличи своята възпираща сила срещу Русия, предадоха Ройтерс и БТА.

Европейските страни са в процес на увеличаване на разходите за отбрана под натиска на администрацията на американския президент Доналд Тръмп и разтревожени от руската инвазия в Украйна.

Артилерийската система "Чънму" (Chunmoo) на "Хануа Еъроспейс" се "състезаваше" за договора с норвежката армия със системата ХАЙМАРС (HIMARS) на американския отбранителен гигант "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin).

"Хануа" ще достави пускови единици и материали за обучение през 2028 и 2029 г., а ракети през 2030 и 2031 г.", съобщи в изявление норвежкият министър на отбраната Туре Сандвик.

Норвегия, която граничи с Русия в Арктика, твърди, че войната в Украйна е показала, че артилерията с голям обсег е от съществено значение на съвременното бойно поле.