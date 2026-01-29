55 на сто спад в незаконните преминавания на границите за 2 г. отчита ЕС

За последните две години броят на незаконните преминавания на външните граници на ЕС е спаднал с 55 на сто, като по пътя на мигрантите през Западните Балкани понижението е от 90 процента за три години. Това отчете днес Европейската комисия, съобщава БТА.

Тази година очакваме напредък при връщанията на мигрантите без право на престой, каза на пресконференция в Брюксел еврокомисарят по вътрешните работи Магнус Брунер. Той отбеляза, че от въвеждането на новата европейска система "Вход/Изход" за изцяло автоматизирана обработка на пътниците в последните месеци са отчетени 20 милиона регистрации на чужденци и 15 хиляди отказа за допускане в ЕС.

По думите на Брунер ЕС ще използва все повече средствата на дипломацията в осигуряването на връщанията и в ограничаването на броя на новопристигащите чужденци, търсещи международна закрила. Според еврокомисаря закрила може да се предоставя и на места, по-близки до културата на кандидатите за убежище.

Заместник-председателят на ЕК Хена Виркунен посочи, че се разглеждат възможности за повече гъвкавост по отношение на водачите в международните превози, които не са граждани на ЕС. В отговор на въпрос, свързан с протестите на водачите от няколко балкански страни, тя поясни, че комисията е запозната с техните тревоги.

Виркунен добави, че ЕС има нужда от милиони чуждестранни работници в подкрепа на няколко сектора, при които се наблюдава недостиг на работна ръка, включително в здравеопазването. По нейните думи само в областта на високите технологии са необходими "стотици хиляди" специалисти, особено заради растящите нужди от осигуряване на киберзащита.